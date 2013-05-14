Члены экипажа МКС вернулись на землю

Экипаж МКС вернулся на Землю

Во вторник утром в 6 часов 31 минуту по московскому времени в Казахстане, в 146 км к юго-востоку от города Джезказган, успешно приземлилась капсула корабля "Союз ТМА-07М" с международным экипажем. Члены экипажа чувствуют себя хорошо, операции по спуску с орбиты выполнены без замечаний, сообщает Центр управления полетами.

На борту находились Роман Романенко, Томас Машберн и Крис Хадфилд, которые отправились в космос 19 декабря 2012 года. Они работали на МКС с двумя российскими и американским грузовыми транспортными кораблями и выполняли научно-прикладные исследования.

Российский космонавт Роман Романенко совершил выход в открытый космос общей продолжительностью 6 часов 37 минут.

В настоящий момент на станции до прибытия следующего корабля находятся участники 36 длительной экспедиции на МКС Павел Виноградов, Александр Мисуркин и Кристофер Кэссиди.