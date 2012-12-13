"РГ": Минобороны доработало полевую форму военнослужащих

Фото: ИТАР-ТАСС

Военных переоденут в "Концепт"

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков подтвердил, что военная "полевка" серьезно доработана с учетом пожеланий солдат-офицеров и рекомендаций главы ведомства Сергея Шойгу. Базовый вариант полевого костюма решили сделать более приспособленным к специфике службы в разных войсках и климатических зонах. Форма будет меняться даже в зависимости от того, предстоит ли солдату бегать в ней по полигону или сидеть в учебном классе. При этом стоимость одного полевого комплекта не превысит 45 тысяч рублей. Окончательный вариант "полевки" предстоит утвердить министру обороны. В будущем году для армии планируется закупить 70 тысяч комплектов улучшенной формы, пишет "Российская газета".

Минэкономразвития объяснило, как автодилеры могут стать операторами

Минэкономразвития разъяснило, что требуется от автодилеров для техосмотра машин своих клиентов. Соответствующий приказ министерства публикует "РГ". Напомним, с 30 июля дилеры могут проводить техосмотр, то есть аккредитоваться в Российском союзе автостраховщиков и выдавать клиентам диагностические карты. Теперь появились окончательные правила того, как РСА должно аккредитовывать такие организации. В них указано, какие документы организации должны предоставить в союз автостраховщиков, и в каких случаях их будут проверять. Дилер должен указать в заявлении, какие марки он собирается техосматривать. Также он должен предоставить договор с производителем или импортером этих марок о том, что он действительно может проводить их сервисное обслуживание.

Минобрнауки оценит работу российских ученых

Минобрнауки намерено составить "Карту науки России". Главные критерии отбора – публикации ученых в научных журналах, цитирование статей и число патентов. Карта поможет не только при выделении грантов, но и при формировании экспертных и диссертационных советов. Кроме того, она представит всю географию науки нашей страны. Предпочтение в составлении набросков карты отдано частной консалтинговой компании "PricewaterhouseCoopers". За свои услуги она получит 90 миллионов рублей. Затем "прорисовать" карту тщательнее помогут наиболее авторитетные российские ученые. После этого документ будет вынесен на широкое обсуждение ученых и только после такого мозгового штурма принят к действию. По оценке Федюкина, это произойдет к концу 2013 года.

Каракас опроверг cообщения о смерти Уго Чавеса

Едва кубинские хирурги закончили оперировать Уго Чавеса, как в Колумбии поползли слухи о том, что его сердце не выдержало. Их пришлось опровергать председателю Национальной

ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо. До сих пор Чавес лично опровергал факт своей кончины, но теперь здоровье не позволяет ему выступать с публичными заявлениями. Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил: шестичасовая — уже четвертая за полтора года — операция по удалению раковой опухоли "завершилась успешно". Ранее врачи считали, что трагический исход может наступить уже в апреле. Даже ближайшие соратники Чавеса больше не скрывают, что он может не восстановиться к 10 января 2013 года. Именно на этот день намечена инаугурация Чавеса, переизбранного в октябре еще на шесть лет.

Будет ли Россия строить обитаемую базу на Луне?

В Экспертный совет при правительстве представлен проект Основ политики Российской Федерации в области космической деятельности до 2030 года. Будет ли Россия строить обитаемую базу на Луне? Что придет на смену МКС? Новые пилотируемые корабли: опять космическая гонка? Об этом и многом другом корреспондент "РГ" беседует с генеральным директором ЦНИИмаша, доктором технических наук Геннадием Райкуновым.

Юрий Чайка: Чиновники от ЖКХ потеряли совесть

Как побороть коррупцию и безнаказанность чиновников, что делать, когда коммунальщики воруют ваши деньги, и на что можно пожаловаться прокурору — об этом и многом другом на "Деловом

завтраке" в "Российской газете" шел разговор с Генеральным прокурором России Юрием Чайкой.

Другие материалы "Российская газеты"