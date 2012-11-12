"Эксперт": понедельник, 12 ноября 2012 года

К оружию

Сергею Шойгу досталась уже реформированная его предшественником армия. Поправив самые одиозные детали этой реформы, он устранит хронический конфликт военных с министерством, длившийся при Сердюкове. Договориться с военно-промышленным комплексом будет сложнее

Президент России Владимир Путин после почти двухнедельных раздумий все-таки отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова. Это кадровое решение стало прямым следствием целой серии громких коррупционных скандалов, разразившихся вокруг подведомственной министерству компании «Оборонсервис». Экс-глава совета директоров этой структуры и бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева — давнишняя знакомая Анатолия Сердюкова, назначенная на эти должности благодаря его прямой протекции, — подозревается сейчас в злоупотреблениях служебным положением и мошенничестве, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд рублей.

По словам Владимира Путина, для того, чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, он принял решение освободить Сердюкова от занимаемой должности. На его место назначен экс-глава МЧС Сергей Шойгу, до этого момента работавший в должности губернатора Московской области. На встрече с ним в Ново-Огареве глава государства прямо заявил, что новому министру «предстоит продолжить развитие Вооруженных сил, обеспечить выполнение гособоронзаказа и тех грандиозных планов по перевооружению армии, которые поставлены». И хотя для самого Шойгу новое назначение стало полной неожиданностью, он заверил президента, что для достижения намеченных целей постарается сделать «всё, что в его силах».

Новый министр уже приступил к исполнению своих обязанностей. Ему немедленно был передан так называемый ядерный чемоданчик — устройство связи с боевыми расчетами РВСН. Более того, специальным распоряжением президента Сергей Шойгу был восстановлен на военной службе в звании генерала армии. Его первым решением на новом посту стало назначение главой аппарата Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Садовенко, прежде возглавлявшего администрацию Московской области, а еще раньше — аппарат МЧС. Этот генерал теперь будет заниматься подготовкой всех документов, которые ложатся на подпись министру. При этом все ранее подготовленные приказы, директивы и распоряжения, которые еще не успел подписать Анатолий Сердюков, будут возвращены обратно в главки и департаменты министерства для комплексной ревизии, и только потом их вновь представят новому министру. Но будет ли он так же бескомпромиссно проводить реформу армии, как его предшественник? И каковы же все-таки истинные причины увольнения Анатолия Сердюкова?

Америка доказала, что мы можем

Выдающиеся успехи фирмы Cree, корневая технология которой имеет советские корни, доказывают, что на базе наших инноваций можно выращивать лидеров мирового хайтека

История американской компании Cree — блестящий пример создания мирового лидера хайтека на основе научных достижений. Сделав в конце 1980-х ставку на развитие технологии выращивания кристаллов карбида кремния (по своим свойствам он значительно превосходит кремний, используемый как полупроводниковый материал в электронике), компания уловила восходящий тренд. Сегодня карбид кремния используется в светодиодах, в электронике судовых электрогенераторов, солнечных электростанций, ветряков, а также в энергетических установках электромобилей и высокоскоростных локомотивов. Пока он еще слишком дорог, но со временем должен вытеснить обычный кремний из силовой электроники. Cree активно работает над дальнейшим усовершенствованием и удешевлением технологии. Оборот компании превысил миллиард долларов (1,16 млрд), она обеспечивает 85% потребностей мировой индустрии в этом материале и занимает первое место в самых перспективных нишах его применения.

Особый интерес этой истории успеха придает тот факт, что технология выращивания кристаллов карбида кремния, которая уже больше двух десятилетий обеспечивает американцам мировое лидерство, родом из Советского Союза. На производственной площадке Cree ее по сей день совершенствуют наши соотечественники, обычные ученые, которые, как принято считать в России, не способны трансформировать научные разработки в промышленные технологии. Но если американцы построили выдающуюся высокотехнологическую компанию, используя наши технологические заделы и наших специалистов, то почему бы нам наконец не научиться делать то же самое?

Также в статье: об исследовании в области технологий получения карбида кремния, о промышленном освоении метода, о создании компании Cree, о достижениях и продуктах компании.

Для себя не жалко

В Нижнекамске стартует проект строительства огромного нефтехимического комбината. Более трех миллиардов долларов будет потрачено группой ТАИФ, которой владеет семейный клан бывшего главы Татарстана Минтимера Шаймиева

На базе Нижнекамского нефтехимического комбината («Нижнекамскнефтехима») стартует строительство огромного нефтехимического комплекса стоимостью 3 млрд долларов, сопоставимого по величине с самим комбинатом — крупнейшим на просторах бывшего СССР. В частности, тут будет возведен крупнейший в России этиленовый комплекс мощностью 1 млн тонн. Разговоры об этом проекте шли давно, но на прошлой неделе стало известно о подписании лицензионного соглашения на технологию производства полиэтилена между комбинатом и британской компанией INEOS Technologies. Это означает фактический старт строительства, которое обычно инициируется сразу же после покупки лицензии и начинается с заказов на производство оборудования и подготовки стройплощадки.

Проект группы компаний ТАИФ, которая контролирует «Нижнекамскнефтехим», по размаху замысла и объему инвестиций сопоставим с сибуровским. На данный момент ТАИФ и «Сибур» — две ведущие российские нефтехимические компании, борющиеся за звание лидера отечественной нефтехимии. Правда, пути к этому они прошли разные.

«Таможня не может развиваться сама для себя»

Главное препятствие в реформировании таможенной системы — конкуренция между таможенной и налоговой службами в деле пополнения бюджета, уверена генерал-майор Таможенной службы в отставке Галина Баландина

«Я вас уверяю: буквально через год вы российскую таможню не узнаете», — заявил министр экономического развития Андрей Белоусов на форуме АТЭС во Владивостоке. Действительно, события последних месяцев свидетельствуют о радикальных изменениях в работе российской таможни. Летом правительство одобрило дорожную карту «Совершенствование таможенного администрирования», а в конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, лишающий ФГУП «Ростэк» — главную коммерческую структуру Федеральной таможенной службы — права заниматься бизнесом.

Последние инициативы властей по модернизации таможни для «Эксперта» согласилась прокомментировать партнер, руководитель практики по таможенному праву и внешнеторговому регулированию «Пепеляев Групп» генерал-майор Таможенной службы в отставке Галина Баландина.

Также в статье: о дорожной карте «Совершенствование таможенного администрирования», о проблемах таможни, о реформировании «Ростэка», о формировании Таможенного союза.

В вузах проклюнулся капитал

Все больше российских вузов создают эндаументы — фонды, состоящие из пожертвований бывших выпускников. Но пока денег в фондах так мало, что их не хватает ни на текущие нужды, ни на развитие науки

Пять лет назад российские вузы получили в свое распоряжение инструмент, с помощью которого западные университеты уже не первое столетие финансируют свои потребности и поддерживают финансовую независимость. В 2007 году вступил в силу закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Фонд целевого капитала — это отечественный аналог так называемого эндаумент-фонда, кубышки, в которой аккумулируются пожертвования бывших выпускников и неравнодушных компаний. Ежегодно те или иные отечественные вузы объявляют о создании своих эндаументов. Но в российском варианте фонды целевого капитала пока лишь иллюстрируют наши проблемы с долгосрочными инвестициями и планированием.

Также в статье: об эндаументе, о возникновении отечественных эндаументов и их формировании.

В космос на частнике

28 октября 2012 года завершился первый коммерческий полет частного космического корабля Dragon SpaceX. По мнению экспертов, начинается эра грузовых полетов космических кораблей, созданных частным бизнесом

Третий полет в рамках проекта Dragon SpaceX считается первым коммерческим полетом частного космического корабля. Хотя вес перевезенных им грузов был невелик: меньше полутонны перевезено на МКС и почти тонна возвращена — притом что аппарат позволяет поднимать на орбиту до 6 тонн и возвращать до 3 тонн. При такой загрузке говорить о коммерческой выгодности доставки не приходится. Зато выполнен формальный контракт с NASA, который открывает серию из 12 полетов Dragon к МКС. Общая сумма контракта — 1,6 млрд долларов, которые SpaceX получит от NASA.

NASA ввело программу коммерческих орбитальных перевозок COTS (Commercial Orbital Transportation Services) из-за того, что урезание бюджетов совпало с досрочным завершением программы пуска многоразовых кораблей типа Shuttle. Надо признать, что для государственной организации было принято беспрецедентно смелое решение — потратить выделенные государством деньги на контракты, по которым частные компании самостоятельно создадут космические корабли. Всего в рамках программы было выделено 3,1 млрд долларов, которые в основном достались двум победившим компаниям. Кроме вышеупомянутой SpaceX, создавшей две модификации космических кораблей, для грузов и для космонавтов, в этом тендере победила Orbital Sciences Corporation с грузовым космическим кораблем Cygnus. Во всех случаях использовались наработки NASA: и в новых ракетах-носителях, и в космических кораблях есть целые блоки ранее разработанных систем. Теоретически передача в частные руки имеющихся технологий и объединение их с новыми разработками сулит существенное снижение стоимости доставки людей и грузов на орбиту.

Пагубное пристрастие к чаю

Барак Обама выиграл еще одни президентские выборы. Для республиканцев эта победа означает жизненную необходимость адаптироваться к изменившимся реалиям американского общества

Всего через шесть часов после закрытия избирательных участков на Восточном побережье США кандидат от Республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни вышел на сцену в Бостоне и перед телекамерами заявил, что по-прежнему «верит в Америку». Но, похоже, без взаимности. Ромни получил 48% голосов американцев, что обеспечило ему поддержку лишь 206 голосов в коллегии выборщиков. Президент-демократ Барак Обама был переизбран, причем с неплохим перевесом: он получил 332 голоса (с учетом официально не объявленной Флориды).

Однако палата представителей Конгресса осталась в руках республиканцев (а Сенат — у демократов), поэтому выборы сохранили баланс власти. Это означает, что администрации Обамы будет непросто решать многие ключевые проблемы, стоящие сегодня перед Соединенными Штатами.

Также в статье: о причинах поражения Республиканской партии, о целях нового президента.