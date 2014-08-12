На аукционе продадут фрагмент корабля "Восток-1" с автографом Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

На аукционе в Берлине выставят на торги фрагмент космического корабля "Восток-1" с автографом Юрия Гагарина, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя берлинского аукционного дома "Ауктионата" Луизу Эльстер.

С молотка уйдет тормозная установка космического судна, на котором Гагарин совершил первый полет в космос. Стартовая цена лота составляет три тысячи евро, при этом его оценочная стоимость - порядка шести тысяч.

На торги также выставят шлем и перчатки от советского скафандра "Орлан", а также другие предметы космического снаряжения. Кроме того, на аукционе будет продан собачий скафандр, который использовали в 1960 году при подготовке к полету Белки и Стрелки.

Среди лотов - тюбик с космической пищей, который брал в полет Павел Попович, а также бутылка французского коньяка, из которой пил Гагарин в 1967 году. При этом обе вещи подписаны бывшими владельцами. Коллекционеры также смогут приобрести угломерный прибор, которым пользовалась в космосе Валентина Терешкова.

К 16 августа планируется подготовить подробный аукционный каталог по каждому из лотов. Кроме того, 4 сентября пройдет выставка, посвященная первым шагам человечества в космосе. Торги будут проходить в реальном времени, при этом потенциальные покупатели смогут следить за прямой трансляцией и делать ставки по интернету или телефону.