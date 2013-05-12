На МКС устранили возможную причину утечки аммиака

На МКС устранили возможную причину утечки аммиака. Американские астронавты вышли в открытый космос и обследовали насосный модуль, откуда предположительно исчезал реагент. Однако обнаружить трещину не удалось, и они заменили весь блок.

Неполадку обнаружили 10 мая. Позже было принято решение все же совершить внеплановый выход в открытый космос для починки.

Как сообщал M24.ru, аммиак используется на МКС для охлаждения систем электроснабжения. По данным с камер видеонаблюдения, нынешняя утечка произошла из той же солнечной батареи, что и в ноябре 2012 года. Тогда астронавтам пришлось переключить солнечную батарею на резервную систему охлаждения.

Сейчас на Международной Станции продолжает работу экипаж 35-36-й длительной экспедиции. В его состав входят россияне Роман Романенко, Павел Виноградов и Александр Мисуркин.