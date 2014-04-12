День авиации и космонавтики отмечают в России

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В субботу, 12 апреля, в России отмечают День авиации и космонавтики. Ровно 53 года назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный полет планеты Земля. Продолжительность полета составила 108 минут.

День космонавтики предложил праздновать летчик-космонавт Герман Титов. И с 1962 года праздник является официальным.

Напомним, что в этот день каждый желающий сможет отправить SMS на МКС. Акция проводится впервые. Поздравление можно отправлять на короткий номер 1204 абсолютно бесплатно.

Российские космонавты обратятся с ответным словом к москвичам. Покорители Вселенной поздравят пассажиров метро с Днем космонавтики. Поздравления будут звучать каждые полчаса на всех станциях подземки.

Во многом послания повторяют слова Гагарина, который первым увидел Землю из космоса и рассказал, как она выглядит. Так, космонавт Александр Самокутяев в своем обращении отмечает: "Наша планета такая красивая и хрупкая. Давайте все вместе ее беречь", а Олег Новицкий говорит, что "покорение человеком космического пространства – одна из самых ярких страниц истории" и призывает поступать на "космические факультеты".