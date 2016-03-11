LIVE: чем столичный планетарий удивит своих гостей

11 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному дню планетариев, который отмечается 13 марта.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева расскажет о том, какие научно-образовательные программы предлагает гостям столичный планетарий, и как проходит сотрудничество с аналогичными российскими и зарубежными площадками.

