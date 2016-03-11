LIVE: чем столичный планетарий удивит своих гостей

11 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному дню планетариев, который отмечается 13 марта.
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева расскажет о том, какие научно-образовательные программы предлагает гостям столичный планетарий, и как проходит сотрудничество с аналогичными российскими и зарубежными площадками.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 11 марта в 11:00
- Что: о работе столичного планетария
- Кто: Фаина Рублева
- Кому смотреть: тем, кто любит астрономию