11 марта 2016, 10:54

Наука

LIVE: чем столичный планетарий удивит своих гостей

11 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному дню планетариев, который отмечается 13 марта.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева расскажет о том, какие научно-образовательные программы предлагает гостям столичный планетарий, и как проходит сотрудничество с аналогичными российскими и зарубежными площадками.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 марта в 11:00
  • Что: о работе столичного планетария
  • Кто: Фаина Рублева
  • Кому смотреть: тем, кто любит астрономию

