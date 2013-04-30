Главный специалист Росздравнадзора задержан за взятку в 9 млн рублей

Главный специалист Росздравнадзора задержан за взятку

В Москве по подозрению в коррупции задержан главный специалист Росздравнадзора Александр Филатов. Чиновника взяли с поличным при передаче крупной взятки.

Он получил от предпринимателя три миллиона рублей. Номера купюр были заранее переписаны сотрудниками полиции.

По их информации, общая сумма взятки должна была составить почти 9 миллионов рублей. Такое крупное вознаграждение Филатов требовал за содействие в регистрации медицинских приборов.

Следователи не исключают, что в ведомстве действовала целая преступная группа. Сейчас проходят обыски в офисах и квартирах подозреваемых.