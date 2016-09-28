Форма поиска по сайту

28 сентября 2016, 18:23

Политика

Банковские карты на подставных лиц обнаружили при обысках в Ространснадзоре

Полиция обнаружила 15 банковских карт, оформленных на подставных лиц, в ходе обысков в управлении Ространснадзора, сообщает Агентство "Москва".

Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, а также списки организаций, с которых вымогались деньги. В настоящее время проверяются более 20 сотрудников, которые могли быть причастны к коррупции в ведомстве.

Как сообщает "Интерфакс", один из сотрудников Ространснадзора уже задержан. Им оказался инспектор регионального управления ведомства Артем Высоцкий.

Днем 28 сентября против чиновников из Ространснадзора завели уголовное дело. Их подозревают в получении взятки в размере более миллиона рублей.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения ведомства получили взятку за общие покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов РФ.

Подозреваемые якобы сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма взяток составила не менее 1,15 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.

В рамках этого уголовного дела следователи проводили обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении Ространснадзора.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастные к преступлениям лица. Расследование продолжается.

