Банковские карты на подставных лиц обнаружили при обысках в Ространснадзоре

Полиция обнаружила 15 банковских карт, оформленных на подставных лиц, в ходе обысков в управлении Ространснадзора, сообщает Агентство "Москва".
Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, а также списки организаций, с которых вымогались деньги. В настоящее время проверяются более 20 сотрудников, которые могли быть причастны к коррупции в ведомстве.
Как сообщает "Интерфакс", один из сотрудников Ространснадзора уже задержан. Им оказался инспектор регионального управления ведомства Артем Высоцкий.
По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения ведомства получили взятку за общие покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов РФ.
Подозреваемые якобы сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма взяток составила не менее 1,15 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.
В рамках этого уголовного дела следователи проводили обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении Ространснадзора.
Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастные к преступлениям лица. Расследование продолжается.