Банковские карты на подставных лиц обнаружили при обысках в Ространснадзоре

Полиция обнаружила 15 банковских карт, оформленных на подставных лиц, в ходе обысков в управлении Ространснадзора, сообщает Агентство "Москва".

Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, а также списки организаций, с которых вымогались деньги. В настоящее время проверяются более 20 сотрудников, которые могли быть причастны к коррупции в ведомстве.

Как сообщает "Интерфакс", один из сотрудников Ространснадзора уже задержан. Им оказался инспектор регионального управления ведомства Артем Высоцкий.