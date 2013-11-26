Представители правительства Москвы расскажут о борьбе с коррупцией

Фото: ИТАР-ТАСС

26 ноября в 14.30 в пресс-центре РИА Новости пройдет пресс-конференция представителей правительства Москвы на тему: "Противодействие коррупции: предложения правительства Москвы и международные практики". M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Пресс-конференция будет посвящена практике противодействия коррупции и основным направлениям антикоррупционной работы в сфере государственных закупок. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев расскажут о лучших мировых практиках и новых методах по противодействию коррупции.

Также на мероприятии подведут предварительные итоги работы департамента города Москвы по конкурентной политике в 2013 году.

Напомним, с 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд", который внесет 23 ключевых инновации в процесс организации госзакупок.

Начало трансляции в 14.30.

Трансляция завершена.