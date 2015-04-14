"Мосинжпроект" отстранил от работы 20 человек из-за коррупционного скандала

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Компания "Мосинжпроект" отстранила от работы 20 специалистов из-за дела одного из топ-менеджеров фирмы.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что один из руководителей "Мосинжпроекта" требовал 5 миллионов рублей от субподрядчиков строительства станции "Котельники" за подписанные акты приемки работ.

Как передает пресс-служба фирмы, в компании проводится служебное расследование. По результатам проверки будут приняты самые жесткие меры, а в случае выявления нарушений материалы направят в правоохранительные органы.

"Мосинжпроект" заинтересован во всестороннем, тщательном и открытом расследовании всех выявленных фактов коррупции и готов оказывать всестороннее содействие органам", - заявил гендиректор компании Константин Матвеев.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, "городские власти заинтересованы в том, чтобы деятельность Стройкомплекса и подведомственных ему организаций носила открытый и прозрачный характер".

"Реализуемый комплекс мер нацелен на профилактику и пресечение фактов коррупции. Это один из приоритетов нашей работы", - цитирует чиновника пресс-служба Стройкомплекса Москвы.