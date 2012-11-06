Двух подмосковных полицейских подозревают в вымогательстве $1 млн

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет выявил еще один эпизод взяточничества в рамках дела майора и подполковника подмосковной полиции. В июне 2012 года полицейские изъяли с торговых складов в Мытищах 20 тысяч коробок с обувью, на сумму примерно 35 миллионов рублей. Товар принадлежал предпринимателям из Китая.

За возврат продукции майор и подполковник потребовали взятку, которую необходимо было передать через посредника. 11 сентября при получении 1 миллиона 200 тысяч рублей посредник был задержан. Позже удалось задержать и самих полицейских.

Следствие установило, что это был лишь один из платежей. Всего за возврат обуви и избежание уголовной ответственности они требовали 1 миллион долларов США. Деньги посреднику передавали по частям: сначала 350 и 150 тысяч долларов, потом еще 500 тысяч. После этого 13 тысяч коробок с обувью вернулись предпринимателям.

В отношении полицейских возбуждено еще одно уголовное дело по статье "получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Под следствием оказался и их посредник.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что после проверки подозреваемые были уволены из органов. Их начальники предупреждены о неполном служебном соответствии и переведены на нижестоящие должности.

Напомним, в сентябре 2012 года временно были отстранены от работы руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Подмосковья и его заместитель.