Россияне, сообщающие о коррупционерах, получат госзащиту

Обличителям взяточников предоставят госзащиту

Россияне смогут спокойно сообщать о коррупционерах: всем, кто решится сообщить о фактах взяточничества, предоставят государственную защиту и бесплатную юридическую помощь. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

"Мы должны понимать, что бизнесу, который будет доносить о коррупции, нужно давать защиту от чиновников, - считает Кабанов. - А чиновников, которые будут доносить на своих начальников и коллег, нужно защищать, чтобы их не загнобили на работе".

Эта норма давно применяется в мировой практике и должна быть реализована в России, а рамках ратификации международных документов, отметил глава НАК.

"В международном опыте компании берутся под реальную защиту, в виду предвзятого к ним отношения. Постоянно проводится мониторинг на предвзятость по отношению к данной компании", - добавил Кабанов.

Он подчеркнул, что коррупция в России – это основополагающая проблема, которая представляет угрозу национальной безопасности.

Напомним, положения о юридической поддержке граждан, сообщающих о фактах коррупции, содержатся в дополнениях к закону "О противодействию коррупции", который подписал президент Владимир Путин.

Отметим, что в прошлом году в рамках борьбы с коррупцией правительство обязало чиновников подавать декларации не только о доходах, но и о расходах.