Наркокурьера из Таджикистана приговорили к 15 годам колонии строгого режима

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Домодедовский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданку Таджикистана, пытавшуюся провезти в Россию три килограмма героина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 12 июня 2013 года обвиняемая Зарнигор Султонова, находясь на территории Таждикистана, получила от соучастников свыше 3 кг героина для контрабанды в Россию.

Спрятав наркотик в подкладку сумки, а также в чехол от планшетного компьютера, Султонова вылетела из аэропорта города Куляб Республики Таджикистан в Москву.

При прохождении таможенного контроля в аэропорту Домодедово Султонова была задержана сотрудниками таможни.

Осужденная признана виновной по статье "Контрабанда наркотиков", а также по статье "Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств".