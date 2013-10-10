Членам банды контрабандистов кокаина предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный департамент МВД России завершил расследование в отношении членов банды торговцев наркотиками. Ее участники провозили на территорию России кокаин из Республики Перу транзитом через Кубу.

Наркоторговцам предъявлено обвинение по статьям "Контрабанда наркотиков" и "Приготовления к незаконному сбыту наркотических средств", сообщает пресс-служба МВД России.

Кокаин провозили в Россию внутриполостным способом - в желудке. Наркокурьеры глотали специальные контейнеры с жидким кокаином, после чего проходили таможенный контроль. В сентябре прошлого года двух перуанцев, которые пытались таким способом ввезти наркотики на территорию России, задержали сотрудники таможни Шереметьево.

Латиноамериканцев доставили в больницу, где из желудков наркокурьеров извлекли 112 контейнеров с кокаином общей массой около трех килограммов.

"Взятые с поличным" наркоторговцы согласились сотрудничать со следствием и раскрыли личность получателя кокаина - им оказался гражданин Литвы, который занимался наркоторговлей на территории России. Он также был задержан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.