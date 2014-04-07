В Москве задержали партию контрабанды из Китая на миллиард рублей

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В Москве задержали крупнейшую партию китайских товаров, незаконно ввезенных на территорию Таможенного союза.

Как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, в ходе спецоперации был задержан 41 железнодорожный контейнер с различными товарами народного потребления, предварительная стоимость которых составляет более 1 миллиарда рублей.

Отмечается, что груз был ввезен на территорию России из КНР через таможенный пост "Морской порт Владивосток". При этом он был заявлен как дешевые товары, облагаемые низким налогом: сувениры, наполнитель для кошачьего туалета, строительные материалы и т.д.

Затем контейнеры были отправлены на станцию "Силикатная" Московской железной дороги. Здесь во время досмотра выяснилось, что среди товаров - китайская одежда и обувь, а запрещенные к ввозу на территорию Таможенного союза рыболовные сети и другие высококачественные рыболовные аксессуары.

Все эти товары должны были поступить на крупные оптовые рынки Московского региона.

Сейчас груз находится под охраной. Возбуждено административное дело по статье "недекларирование товара". Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере.