Победителя конкурса на концепцию парка "Россия" назовут 20 декабря

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Итоги конкурса на создание концепции тематического конкурса "Россия", который построят в Подмосковье, подведут 20 декабря.

За право стать победителем конкурса борются компании из России, США и Нидерландов, рассказали РИА Новости в пресс-службе зампредседателя правительства Московской области Сергея Перова.

Участники конкурса будут работать над своими концепциями до 12 декабря. После этого жюри приступит к их оценке.

Призовой фонд конкурса составляет 10,5 миллиона рублей. В жюри конкурса вошли представители региональных и федеральных властей, Русского географического общества, а также члены зарубежного экспертного сообщества.

Регистрация конкурсантов проходила с 6 августа по 1 сентября, всего на участие подано 180 заявок. Принять участие в создании концепции пожелали претенденты из 41 страны, в том числе из Нидерландов, США, Италии, Великобритании и Японии. Важным критерием отбора конкурсантов было наличие профессионального портфолио, в котором указан опыт работы со схожими проектами.

Участников второго этапа соревнования отобрали на заседании экспертной комиссии 13 сентября.

Напомним, тематический парк "Россия" площадью более тысячи гектаров появится в Домодедовском районе Москвы к 2020 году. Парк представит миниатюру страны, где будут наглядно показаны архитектура, ландшафты и история России.