К следующей зиме Москва закупит почти миллион тонн реагентов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили шесть аукционов на поставку противогололедных реагентов для зимы 2013-2014 годов. Чиновники намерены закупить более 950 тысяч тонн химических веществ. Из бюджета на эти цели планируется выделить более 10,5 миллиардов рублей.

Победителям конкурса предстоит поставить в столицу твердый многокомпонентный реагент на основе композиции хлористого кальция и натрия, а также на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, говорится в сообщении департамента по конкурентной политики.

Кроме того, предусмотрена поставка твердого комбинированного реагента на основе мраморного щебня, соли муравьиной кислоты, пищевой соли и жидких реагентов на основе хлористого кальция и натрия.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что за эту зиму московские коммунальщики собирались потратить более 300 тысяч тонн реагентов. Если бы их перевозили по железной дороге, то потребовалось как минимум 5 тысяч вагонов. При этом, по словам руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского, повлиять на экологию могут только 5-10 процентов из них. Как пояснил чиновник, почти 90 процентов всего снега, который перемешивается с реагентами, увозят с улиц в снегоплавильные пункты, а получившуюся воду подвергают глубокой очистке.