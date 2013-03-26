Форма поиска по сайту

26 марта 2013, 19:00

Победителей конкурса Short FILM FUND наградят 12 апреля

Фото: Москва 24

Одно из самых значимых событий в области российского кинематографа - церемония награждения победителей конкурса авторского короткометражного кино Short FILM FUND 2013 - пройдет 12 апреля на территории дизайн-завод "Флакон".

Молодые режиссеры на протяжении двух месяцев присылали свои короткометражки на суд авторитетного жюри во главе с Кириллом Серебренниковым. Лучшие из них получат внушительную денежную премию, а также VIP-поездку на фестиваль независимого кино TIFF в Торонто.

На церемонии работы победителей покажут на большом экране. Гостей также ждет выступление группы Pompeya. Начало церемонии – в 19.00.

Подробности можно узнать на сайте проекта. Для гарантированного входа на мероприятие, организаторы советуют отметиться на страничке события в Facebook.

