В парке "Динамо" появятся велобеговое кольцо и пешеходные дорожки

В парке "Динамо" появятся велобеговое кольцо и пешеходный мост

Конкурс проектов реконструкции парка "Динамо" выиграли два архитектурных бюро: "Практика" и команда Ильи Заливухина и Александра Константинова. Свое решение экспертное жюри объявило сегодня на пресс-конференции.

Конкурс был объявлен в апреле ЗАО "ВТБ Арена". Участники должны были органично вписать современное содержание в историческое окружение парка, учитывая при этом потребности всех жителей района, включая людей с ограниченными возможностями. В финальный список участников конкурса вошли 5 разработок. В результате голосования в интернете лучшим стал проект "Горизонты движения" бюро "Поле-Дизайн", сообщают организаторы проекта на странице в Facebook.

Лучшими были признаны два проекта: "Движение и воздух" и "Динамо-машина". Первый предлагает дополнить парклишь пешеходными дорожками: прямыми с твердым покрытием и извилистыми с мягким покрытием. По мнению архитекторов, привнесение внутрь единой территории каких-либо фундаментальных преград является принципиальной ошибкой.

Фото: park-dynamo.ru

Структурообразующим элементом второго проекта стало велобеговое кольцо. Снаружи кольца предлагается максимальное озеленение, а внутри сохранение старого парка с большими деревьями и особой атмосферой. При выборе скамеек, урн архитекторы предложили применить особый стиль – "пьедесталы почета". Кроме того, в планах возведение синего пешеходного моста, а также создание аллеи героев спорта у старых фонтанов, которую откроет памятник легендарному советскому футболисту Льву Яшину.

Напомним, что реконструкция старейшего московского стадиона "Динамо" и строительство парка завершится в 2017 году. Церемония открытия запланирована на 22 октября - в день рождения Льва Яшина.