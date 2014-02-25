На конкурс по реконструкции Триумфальной площади внесли 44 предложения

Фото: ИТАР-ТАСС

Сорок четыре предложения по разработке концепции благоустройства Триумфальной площади поступило в Москомархитектуры, сообщает во вторник портал правительства Москвы.

Соответствующий открытый конкурс был объявлен 22 января. Заявки на него подали около 130 участников - как институты и архитектурные бюро, так и начинающие архитекторы, в том числе студенты.

Перед ними поставлена задача не только благоустройства, но и перспективного развития площади.

"Москва в цифрах": Триумфальная площадь

Напомним, что конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции комплексной реконструкции одной из знаковых московских площадей - Триумфальной - был объявлен 22 января.

Концепции участников должны учитывать особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории, интенсивность пешеходных потоков и обеспечить комфортное пребывание посетителей всех возрастных групп.

Победителя конкурса планируется выбрать на заседание жюри 28 февраля.

Организатором конкурса выступает департамент капитального ремонта города Москвы, при поддержке Москомархитектуры, заказчиком конкурса выступает ГКУ "Дирекция капитального ремонта".

Добавим, Триумфальная площадь находится на пересечении Тверской улицы и Садового кольца, на месте Тверских ворот Земляного города.