Битвы подушками и катание на кроватях организуют в парке Горького

Фото: пресс-служба парка имени Горького

В парке имени Горького в рамках празднования Дня защиты детей организуют площадку для экспериментов и проказ юных посетителей. Здесь можно будет делать все, что запрещают взрослые. Например, участвовать в битве на подушках, танцевать среди мыльных пузырей, кататься на кроватях, обливать друг друга водой и колотить по кастрюлям.

Все эти развлечения ждут тех, кто 1 и 2 июня заглянет в Партерную часть парка. А вот у главного входа оборудуют 9 детских площадок для игры в альтернативный волейбол надувными мячами.

Зону квестов, где дети смогут выбрать для себя профессию и получить диплом, организуют перед Музыкальной эстрадой. Зона включит кондитерскую, сад, поликлинику, прачечную, ателье и детективное бюро. На ленинской площади вы найдете 30 кроватей на колесиках и тележки из супермаркета, а также механических лошадок для гонок.

Роллер-соревнования Kids Cross пройдут у Бурана. Для участия необходима предварительная регистрация. Между деревьев у домика Совы появится лабиринт из разноцветных ниток, на Пушкинской набережной пройдет парад детских колясок, на Танцевальной эстраде - дискотеки.

Также рядом с Фонтанной площадью можно прогуляться по монтессори-площадке. На Косой аллее разместят благотворительную выставку, на Зеленой эстраде проведут детский праздник.

В акции примут участие артисты Центра имени Мейерхольда. С 19.00 они проведут мастер-классы и дадут серию представлений, основанных на классических детских сюжетах.