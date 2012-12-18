В столице прошел финал конкурса "Московская Супербабушка 2012"

В Москве в рамках Международного форума-выставки "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста" состоялся финал конкурса "Московская Супербабушка - 2012", организованный департаментом социальной защиты населения Москвы.

Конкурс стартовал в ноябре и успешно прошел во всех административных округах столицы. В нем приняли участие более 150 женщин. По итогам отборочных туров в финале за звание "супербабушки" боролись 11 претенденток, каждая из которых представляла свой округ.

В первом туре конкурса финалистки представили домашнее задание – авторскую новогоднюю игрушку. Во втором показали свои творческие способности. Третий тур представлял собой дефиле коллекции шляп от модельера Международной федерации художников Екатерины Вологдиной.

Конкурсанткам помогали группы поддержки из округов.

Победительницами конкурса стали: Татьяна Сусанина (СВАО), Надежда Бурневская (ВАО) и Надежда Кухарская (ТАО). Специальными призами были награждены: Эмилия Семенова (ЮАО) - приз зрительских симпатий, Валентина Николаева (ЦАО) - специальный приз жюри.