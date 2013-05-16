М24.ru объявляет конкурс фотографий "Доброе утро, столица!"

Фото: ИТАР-ТАСС

Утро нашего города. У кого-то оно начинается с пробежки, у кого-то - с чашки кофе, а у кого-то - с любви. А как проходит ваше утро в мегаполисе? Сетевое издание М24.ru объявляет фотоконкурс "Доброе утро, столица!"

Принять участие в нем может каждый желающий. Для этого присылайте нам ваши утренние московские фотографии. Их можно отправить на social@m24.ru, либо выложить в Instagram и Twitter c хештегом #Утро24.

Авторы лучших работ получат футболки с символикой телеканалов "Москва 24" и "Москва Доверие". Ждем ваших фотографий!