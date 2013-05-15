Иван Ургант проведет велопикник в Музеоне

Фото: М24

Вечером 16 мая в парке искусств Музеон состоится весенний велопикник. Сезон традиционных велосипедных прогулок откроет актер и телеведущий Иван Ургант. Посетителям предложат активный отдых под бодрящую музыку.

Гостей ждет олдскульный футбол, участие в дегустации food-партнеров, свежайшие сендвичи и натуральные лимонады. Специально для малышей откроют летнюю площадку, а для истинных модников - эксклюзивное Le café, которое представит бренд модной одежды, сообщили организаторы проекта.

На сцене выступит Jerry Bouthier, а также группа "Фрукты", которая прочтет мировые нетленки в свойственном им ироничном исполнении. А кульминацией праздника станет розыгрыш велосипеда, который счастливчику лично вручит Ургант.

Добавим, что в этот вечер гостям предложат отведать "велосипедную" минеральную воду, а еще презентуют новый шоу-рум, в котором можно не только посмотреть и опробовать велосипеды, но и отдохнуть в жаркий день.

Велопикник стартует в 18.00. Вход бесплатный для всех желающих.