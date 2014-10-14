Во дворе кондитерского комбината "Простор" в Выхине появится "французский" парк

Проект реконструкции комбината "Простор". Фото: archsovet.msk.ru

Заказчик конкурса на концепцию реконструкции кондитерско-булочного комбината "Простор" выбрал окончательного победителя конкурса. Им стал проект "Архстройдизайн АСД" и Manipulazione Internazionale, сообщает портал Архсовета.

Напомним, что конкурс на разработку концепции был объявлен в мае этого года. В финал конкурса вышли объединения команд "Архстройдизайн АСД" и "Прогресс+Моспроект-2". В связи с тем что обе команды набрали одинаковое количество баллов, победителя определил сам заказчик.

Проект, подготовленный мастерской Алексея Иванова "Архстройдизайн АСД" и бюро Manipulazione Internazionale, отличается богатством красок и обилием деталей. "Архитекторы стремились создать новую достопримечательность даже не районного, а общегородского значения, сопоставимую, например, со знаменитым мусоросжигательным заводом в Вене, реконструированным по проекту Хундертвассера", - отмечается в сообщении.

Фасады зданий предполагается раскрасить в разные цвета и декорировать эмблемами, обозначающими этапы хлебопекарного производства, в соответствии с назначением каждого корпуса. При этом каждое из зданий, расположенных на территории комбината, будет оформлено в индивидуальном стиле, однако вместе они будут создавать единый ансамбль. В целом облик зданий будет напоминать детский конструктор.

Часть старой колоннады, которая сейчас окружает бытовой корпус, сделают основой надписи "Черемушки", на которую визуально будут опираться верхние этажи здания. Рядом с этим зданием разместиться Г-образный фирменный магазин комбината, фасад которого будут использовать в качестве рекламной площадки.

Кроме того, на территории комбината появится "французский" парк со стриженными боскетами - кусты, которые благодаря стрижке образуют единую зеленую стену, а также "русско-английский" парк. Здесь высадят деревья, цветы и злаковые культуры. Вдоль Ферганской улицы планируется создать детский парк с огородом, игровой площадкой и ландшафтной зоной с пешеходными дорожками, пересекающими холмы с цветниками.

Отметим, что это был первый открытый конкурс на созданию архитектурной концепции промышленного объекта. Добавим, что организаторы не собираются сносить существующие строения и возводить на их месте жилье и офисы, а наоборот, хотят увеличить объемы производства и в то же время сформировать необычный архитектурный облик территории.

Планируется, что комплексная реконструкция "Простора" завершится к 2016 году.

Строительство комбината началось в 1980 году. Оборудование было установлено только через 7 лет. В тот момент "Простор" являлся одним из самых крупных предприятий отрасли в СССР. С 2003 года комбинат сократил ассортимент, а с 2004 года стал частью программы стратегического развития КБК "Черемушки". С 2005 года на нем ведется комплексная технологическая реконструкция. В настоящее время размер производственных площадей предприятия составляет 33 тысячи квадратных метров.