14 октября 2013, 11:04

Путепровод на Ленинградском шоссе обещают реконструировать в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Путепровод на пересечении Ленинградского шоссе с железнодорожными путями Малого кольца Московской железной дороги будет реконструирован к марту 2015 года. Работы будут вестись в районе Покровское-Стрешнево в Северо-Западном административном округе, сообщает в понедельник столичный департамент строительства.

В настоящее время департамент определяет технического заказчика и подрядчика. Прерывать движение по путепроводу на время его реконструкции не намерены, поэтому работы планируют разбить на три этапа.

Длина путепровода после реконструкции составит 123 метра, ширина с учетом эстакады – почти 50 метров. Проектом также предусмотрена реконструкция 898 метров Ленинградского шоссе, а также съездов с Ленинградского шоссе и переходно-скоростных полос, говорится в сообщении.

Максимальная цена контракта на выполнение подрядных работ составляет 2,4 миллиарда рублей, на выполнение функций технического заказчика – 90,7 миллиона. Итоги конкурсов подведут 28 ноября 2013 года.

