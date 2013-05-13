В Москве проходит конкурс на размещение QR-кодов на стенах зданий

QR-коды объектов культурного наследия Москвы

Москвичи могут добиться размещения информационной таблички с QR-кодом на стене любимого здания в рамках конкурса проекта "Узнай Москву" "Мой дом, мой город". Для этого жителям столицы необходимо зарегистрироваться на портале и поделиться историей здания, которое должно быть построено не менее 50 лет назад. По итогам конкурса организаторы создадут список из 600 интересных домов, на которых впоследствии будут размещены QR-коды. Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 24 мая.

QR-код - это матричный код, носящий в себе определенную информацию. В 2012 году был создан проект "Культурные коды Москвы", в рамках которого на объектах культурного наследия разместили информационные указатели с QR-кодами. Сегодня таблички в QR-кодами размещены на зданиях по Тверской улице от станции метро "Охотный ряд" до Пушкинской площади, а также по адресам улица Пятницкая, дом 19, улица Новая Басманная, дом 10, строение 1, Манежная площадь, дом 1, улица Правды, дом 24.

Любой гражданин с помощью мобильного телефона может перейти на страничку объекта в интернете и узнать его историю, описание и расположение на карте. Для этого нужно скачать на мобильный телефон приложение для чтения QR-кодов, включить его и навести камеру на табличку.

В будущем QR-коды планируют разместить на стенах других исторических зданий, а также на музеях и велостоянках.