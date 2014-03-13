Автомобилисты смогут выиграть поездку на финал Лиги чемпионов UEFA

Фото: ОАО "Газпром нефть"

В России на автозаправочных станциях проходит акция "Заправьтесь до победы". С 24 февраля по 20 апреля 2014 года автовладельцы получили возможность выиграть одну из восьми поездок для двоих в Португалию на финал Лиги чемпионов UEFA.

Для участия в акции необходимо заправить автомобиль от 30 литров любого вида топлива на АЗС "Газпромнефть" и собрать отметки на купоне. Накопив 7 штампов, водитель получит скретч-карту с уникальным кодом, которую нужно зарегистрировать на сайте www.gpnbonus.ru или отправив СМС на короткий номер 6125.

В розыгрыше главных призов примут участие автолюбители, набравшие наибольшее количество голосов в творческом конкурсе. Также еженедельно будут разыгрываться тысячи футбольных призов: спортивные сумки, футболки и часы.

"Каждую акцию мы стараемся сделать интересной для клиентов, которые постоянно заправляются на наших АЗС. Партнерство с всемирно известными компаниями может стать хорошим стимулом для участников акций и подарить им множество положительных эмоций. Возможность получить главный приз и побывать на главном футбольном матче Европы есть у каждого", – отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2014 года состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне 24 мая. В розыгрыше Лиги чемпионов 2013/2014 годов участвуют 76 команд из 52 футбольных ассоциаций УЕФА.