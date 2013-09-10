Москва закупит компьютеры для столичного ФСБ

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент информационных технологий Москвы объявил открытый конкурс в электронной форме на право заключения контракта на поставку компьютеров для столичного управления ФСБ.

Всего подрядчик должен закупить 533 компьютера и периферийного оборудования, прошедшее специальную проверку.

Соответствующая заявка размещена на портале госуслуг. Максимальная цена контракта составляет 41 миллион 605 тысяч 845 рублей.

Заявки можно будет подать 25 сентября. Открытый аукцион проведут 30 сентября 2013 года.