Театральный фестиваль соберет студентов из России, Германии и Польши

Фото: пресс-служба Центра "На Страстном". Спектакль "Браво"

С 12 по 26 мая на площадке Театрального центра "На Страстном" состоится IX международный фестиваль студенческих и постдипломных спектаклей "Твой шанс". Российскую программу составят постановки студентов Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Оренбурга.

Что касается столичных конкурсантов, то в их числе ребята из ГИТИСа (мастерские Женовача, Бородина и Мирзоева), Школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ им. Чехова (курс Константина Райкина), театрального института Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова (курс Любимцева), Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (мастерская Меньшова), ВТУ имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России (студенты Бейлиса и Иванова).

Международная составляющая фестиваля – школы Германии, Польши, Чехии, Швейцарии и Словакии, сообщили М24.ru организаторы мероприятия.

Фото: пресс-служба Центра "На Страстном". Спектакль "МЫкарамазоВЫ" Школа-студия Немировича-Данченко

Помимо показов спектаклей участников и гостей фестиваля ожидают музыкальные концерты, выставка молодых театральных художников ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, ВГИКа, МГАХИ имени Сурикова, МГАХУ памяти 1905 года и колледжа музыкально-театрального искусства в пространстве "Боярских палат". Также состоятся мастер-классы режиссеров, сценографов, композиторов, фотографов.

Публике продемонстрируют спектакли "… BRAVO, RUSSO!.." по повести Тургенева "Вешние воды", "МЫкарамазоВЫ" (Школа-студия Немировича-Данченко при МХАТ имени Чехова), "Бобок" по Достоевскому (Высшая специальная школа Итальянской Швейцарии, Высшая школа театра движения), "Скапен", по пьесе Жана-Батиста Мольера (ГИТИС), "НЛО. Контакт" (Краковская высшая театральная школа имени Людвика Сольского), "В овраге" по Чехову (Ярославский государственный театральный институт), "Гамлет-Проект" по мотивам Уильяма Шекспира (Бернский университет искусств, Швейцария). "Доходное место" по Островскому (Академия сценических искусств Братиславы, Словакия).

Фото: пресс-служба Центра "На Страстном". Спектакль "Заполярная правда", ВГИК

В последние дни фестиваля зрители увидят работы студентов из Чехии (спектакль "Ублюдки" Пражской академии сценических искусств) и Германии ("Гомбург без иллюзий" от Школы актерского мастерства имени Отто Фалькенберга при театре "Каммершпиле").

Зарубежные спектакли будут идти с субтитрами.

Добавим, что первый фестиваль "Твой шанс" прошел в мае 2005 года. Со временем городской проект приобрел федеральное, а после и международное значение. За время существования мероприятия в нем приняли участие все ведущие театральные школы мира.