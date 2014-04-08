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08 апреля 2014, 11:00

Общество

Облака над Москвой разгонят 9 мая, 12 июня и в День города

Фото: ИТАР-ТАСС

ГКУ "Кольцевые магистрали" объявило открытый конкурс на право выполнения работ по метеозащите Москвы, сообщает официальный сайт организации.

Облака над Москвой планируется разгонять 9 мая, 12 июня и в День города.

Максимальная цена контракта составляет - 181,6 миллионов рублей.

Разгон облаков осуществляют самолеты типа Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Су-30 или М-101 "Гжель", отмечает "Интерфакс". При этом используют гранулированную углекислоту, жидкий азот и цемент М-500.

конкурсы погода праздники разгон облаков
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