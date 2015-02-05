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Спорт

5 февраля, 17:16

Стадион "Спартака" поборется за звание лучшей арены года

конкурсы стадионы Открытие Арена

"Открытие Арена" номинирована на звание лучшего стадиона года

Стадион футбольного клуба "Спартак" - "Открытие Арена" - поборется за звание лучшего стадиона года, сообщает телеканал "Москва 24".

Награда "Лучший стадион мира" организована порталами Stadiumdb и Stadiony. В список претендентов на звание лучшего стадиона включены 32 арены, построенных в 2014 году.

Победитель конкурса определится путем онлайн-голосования на сайте конкурса, а также профессиональным жюри, в которое входят архитекторы спортивных объектов.

Среди номинантов - несколько арен, принимавших игры чемпионата мира в Бразилии, обновленный марсельский "Велодром", стадион в корейском Инчхоне, построенный к Азиатским играм и другие. Полный список арен, претендующих на звание лучшей в 2014 году, можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что если результат голосования болельщиков будет отличаться от мнения жюри, то победителями станут два стадиона. Результат станет известен 19 февраля.

Напомним, новый стадион "красно-белых" открылся 27 августа 2014 года.

Стадион "Открытие Арена" строился в Тушине с 2010 года. Помимо футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной на территории стадиона расположены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Общая площадь комплекса - 155 тысяч квадратных метров. В его состав входят стадион на 42 тысячи зрителей, спортивный зал с трибунами на 12 тысяч мест, помещения и зоны гостеприимства, парковка на 7,5 тысяч машино-мест.

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