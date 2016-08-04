Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа 2016, 10:37

Культура

В России выберут лучшую этническую группу

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

1 августа завершился прием заявок на конкурс Russian World Music Awards. До конца августа жюри выберет лучших этно-исполнителей и музыкальные коллективы. Цель конкурса – популяризация этнической музыки России в стране и за рубежом.

Сообщается, что в рамках конкурса музыканты будут соревноваться в трех номинациях: Лучший этнический проект, Лучший новый этнический проект и Приз зрительских симпатий, сообщается на сайте премии. Судить музыкальные коллективы будут иностранные и отечественные специалисты этнофолка.

Подробная информация об участниках опубликована на официальной странице конкурса ВКонтакте. Также здесь можно следить за ходом соревнований.

конкурсы фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика