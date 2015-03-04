Форма поиска по сайту

04 марта 2015, 18:42

Культура

Онлайн-трансяция: конкурс короткометражек молодых режиссеров и профессионалов

Фото: m24.ru

5 марта в Доме кино расскажут о конкурсе короткометражек "Победа за нами". Презентацию проведет замруководителя телеканала "Россия-2" Игорь Лебедев.

Конкурс проводится среди игровых короткометражных фильмов и музыкальных клипов. Он приурочен к 70-летию Победы в Великой отечественной войне, но конкурсные работы могут рассказывать о любом событие в мировой истории.

Участниками могут стать как профессионалы, так и молодые режиссеры. Победитель получит предложение "России-2" на производство полнометражного фильма.

Прямую трансляцию презентации смотрите на этой странице в 18.00.

  • Когда смотреть: 5 марта, 18.00
  • Что: презентация конкурса короткомеражек
  • Кто: Игорь Лебедев
  • Кому смотреть: тем, кто снимает кино

