"Москва 24" и сетевое издание m24.ru проводят конкурс "Мисс Москва 24"

Телеканал "Москва 24" и сетевое издание М24.ru в рамках конкурса "Мисс Москва" предлагают вам выбрать "Мисс Москва 24".

Проголосовать за понравившуюся участницу можно здесь. При этом отдать свой голос вы можете только за одну девушку.

Голосование продлится до 31 мая.

Имя выбранной вами девушки назовут 1 июня на Красной площади. Корону "Мисс Москва 24" вручит победительнице продюсер телеканала.

"Мисс Москва" — это ежегодный конкурс красоты, в котором могут принять участие жительницы Москвы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Конкурс проводится с 1994 года.

Финал конкурса красоты "Мисс Москва - 2013" пройдет на Красной площади 1 июня в 21.00.