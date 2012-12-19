Московская студентка претендует на титул "Мисс Вселенная"

Итоги конкурса "Мисс Вселенная" подведут в Нью-Йорке 19 ноября. Нашу страну на нем представляет студентка Московского университета путей сообщения, победительница конкурса "Мисс Россия" Елизавета Голованова.



Девушке 19 лет, она учится на юриста. Голованова хорошо танцует и поет, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, любит готовить. За длину волос девушку называют "русской Рапунцель".

Перед отъездом на конкурс Елизавета Голованова побывала в студии телеканала "Москва 24", в интервью она рассказала о своем секрете красоты.