На конкурсе "Миссис Московия" выберут самую красивую маму столицы

За две недели до нового года в Центральном доме журналиста в Москве пройдет традиционный конкурс для мам "Миссис Московия-2013", сообщают организаторы фестиваля. Участвовать в нем могут жительницы Москвы и Подмосковья, заявки принимаются до 5 декабря.

Ежегодный конкурс "Миссис Московия" приурочен ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября.

Главной целью конкурса-фестиваля является пропаганда семьи и материнства, повышение престижа семьи. Данный конкурс предназначен не для моделей, в первую очередь он является праздником для мам, заявляют организаторы.

В жюри войдут известные политики, а также звезды кино и шоу-бизнеса. В прошлом году конкурс судили, в чстности, глава комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов, поэт-песенник Юрий Герман, актриса и телеведущая Ольга Спиркина, солист шоу-группы "Доктор Ватсон" Тимур Миронов, лауреат "Книги рекордов Гиннесса", самый гибкий мужчина планеты Мухтар Гусенгаджиев, экстрасенс Зиррадин Рзаев и сексолог Диля Еникеева.

Победительницами "Миссис Московия-2012" стали жительницы Домодедова, Ногинска и Королева.