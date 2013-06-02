Форма поиска по сайту

Новости

02 июня 2013, 17:32

Шоу-бизнес

На Красной площади короновали "мисс Москва 2013" и "мисс Москва 24"

Победительницей конкурса "Мисс Москва 24" стала Наталья Клюкина

На Красной площади короновали самую красивую москвичку. Победительницей конкурса "Мисс Москва 2013" стала студентка МГУ Дарья Ульянова, а в номинации "Мисс Москва 24" первое место заняла Наталья Клюкина.

Всего в финал конкурса "Мисс Москва 2013", которому предшествовали пояти три месяца тренировок, вышли 33 красавицы. Готовиться к показу у стен Кремля начали с самого утра 1 мая.

Специального для этого события конкурсанткам привезли наряды французского дизайнера. За всем происходящим на сцене наблюдали почетные гости, среди которых оказались представители кино, шоу-бизнеса, спорта, моды. Лучшая из лучших была определена в ходе тайного голосования.

"Мисс Москва 24" выбирали зрители телеканала "Москва 24", голосование проходило на сайте M24.ru до 31 мая. Корону "Мисс Москва 24" вручил победительнице продюсер телеканала.

"Мисс Москва" - это ежегодный конкурс красоты, в котором могут принять участие жительницы Москвы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Конкурс проводится с 1994 года.

