Скончался Норберт Кухинке, сыгравший профессора в "Осеннем марафоне"

Норберт Кухинке. Фото: ИТАР-ТАСС

В Берлине на 74-м году жизни, после продолжительной болезни скончался журналист и актер Норберт Кухинке. Широкую известность и любовь российских зрителей он получил, сыграв роль профессора Билла Флетчера в фильме Георгия Данелии "Осенний марафон".

О кончине известного журналиста сообщил в Facebook наместник Свято-Георгиевского монастыря в Гетшендорфе игумен Даниил (Ирбитс).

"На протяжении долгих лет Норберт был большим другом России и Русской Православной Церкви. Самым важным делом в его жизни было строительство мужского православного монастыря в Германии, в селении Гетшендорф", - говорится в сообщении.

Норберт Кухинке родился 1 января 1940 года в городе Шварцвальдац в нынешней Польше. В начале 70-х годов он работал в Москве в качестве собственного корреспондента немецких журналов Der Spiegel и Stern.

Широкую известность в СССР немецкий журналист получил в 1979 году после выхода на экраны фильма Георгия Данелии "Осенний марафон". Норберт Кухинке исполнил роль профессора-слависта из Дании.



После этого он исполнил эпизодические роли иностранцев в таких фильмах, как "Две главы из семейной хроники", "Борис Годунов", "Настя", "Откуда берутся дети".

Кроме того, Норберт Кухинке написал много книг о России – "Бог в России", "Россия под крестом", "Элита в России", "Вечная Россия", "От Чингисхана до Горбачева", "Образы старой России", "Воскресение России" и другие.

Норберт Кухинке был награжден двумя орденами Святого равноапостольного князя Владимира и Святого благоверного князя Даниила Московского за сотрудничество с Русской православной церковью.

Принимал активное участие в строительстве в Германии православного Свято-Георгиевского мужского монастыря в Гетшендорфе.