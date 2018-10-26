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Культура

26 октября, 19:40

Группа "Алиса" празднует 35 лет в "Олимпийском"

концерты культура

В 2018 году у жителей столицы будет единственный шанс увидеть любимую группу – 2 ноября состоится юбилейный концерт "Алисы" в СК "Олимпийский".

Фото: предоставлено пресс-службой

В 1983 году в Ленинграде Святослав Задерий собирает рок-группу "Алиса", которая спокойно существует почти год, пока в коллектив не вливается 26-летний Костя Кинчев. У него обнаруживаются не только талант к написанию песен, но и ярко выраженный артистизм. Как фронтмэн Кинчев оказывается потрясающим. Как лидер – неповторимым. Как вожак – уникальным. С тех самых пор, с 1984-го, и начинается настоящая история "Алисы", бешено набирающей популярность и завоевывающей сердца фанатов. Причем кинчевский коллектив никогда не был просто музыкальным коллективом. "Алиса" – это идеология. "Алиса" – это стиль. "Алиса" – это движение. Которому нынче – 35 лет!

Более чем третьвековая история группы хранит в себе многое. Преследования со стороны властей и официальные награды, безумства фанатов и относительные затишья, феерия рок-н-ролльной идеи, а затем – гармония и торжество веры. За 35 лет существования "Алиса" пережила многое, оставшись все такой же мощной и энергичной единицей музыкального пространства нашей страны.

20 альбомов, выпущенные группой, – это тоже своего рода история. Это актуальное движение от самодеятельного рок-н-рольного протеста в советское время до веской волчьей мудрости и качественного европейского саунда сегодня. Некоторые пластинки оказались настолько великими, что публика не отпускает их и по сей день. Отсюда пошла традиция отмечать юбилеи культовых альбомов "Алисы" спустя десятилетия после выхода.

За те 35 лет, что живет группа, в ней успели поиграть около десятка музыкантов. Каждый внес свою лепту в общее звучание или атмосферу. Что это за атмосфера: силы, страсти, бешеной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоте – лучше всего ощущается на концертах. Особенно сейчас, когда "Алиса" отправляется в юбилейный тур. Кинчев и Ко прокатятся по стране, отмечая 35-летие группы. А завершатся гастроли осенью громкими концертами в Петербурге и Москве.

Билеты доступны по ссылке.

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