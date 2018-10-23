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Москва 24

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Культура

23 октября, 16:18

"БеспринцЫпные чтения" отпразднуют трехлетие большим гала-концертом

концерты культура

Самому шумному литературно-театральному проекту последнего времени исполняется три года, и к этой дате приурочен гала-концерт, в котором примут участие Ингеборга Дапкунайте, Виктория Исакова, Максим Матвеев и другие звезды.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В "Гоголь-центре" прозвучат тексты основателей проекта – Александров Маленкова, Снегирева и Цыпкина, а также авторов, присоединившихся к "БеспринцЫпным чтениям". Вас ждут более трех часов современной прозы в двух отделениях, в рамках которых вы услышите лучшее из звучавшего на 150-ти "Чтениях", прошедших с момента основания проекта. Организаторы обещают соблюсти все атрибуты праздника и угостить пришедших шампанским и тортом. Также стоит отметить, что все сборы от мероприятия будут перечислены в благотворительные фонды, с которыми сотрудничают участники вечера.

Александр Цыпкин: "Нам три года, но мы уже очень много говорим, шумим и хулиганим. Мы – трудный ребенок, но без нас было бы, как нам кажется, гораздо скучнее. Приходите 22-го ноября – мы обещаем, что праздник будет запоминающийся".

Участники гала-концерта:

Актеры: Ингеборга Дапкунайте, Виктория Исакова, Максим Матвеев, Любовь Толкалина, Катерина Шпица, Константин Хабенский.

Писатели: Александр Снегирев, Александр Маленков, Александр Снегирёв, Александр Цыпкин.

Билеты доступны по ссылке.

"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.

Проект придуман в конце 2015 года писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата "Русского Букера" Александра Снегирева. За три года прошло более 150 чтений в 12 странах мира. Со сцены звучали произведения трех писателей – основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Евгения Чеширко, Маши Трауб, Саши Филипенко и ряда других авторов.

В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Михаил Горевой, Максим Виторган, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие.

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