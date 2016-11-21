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Культура

21 ноября 2016, 18:41

Кристина Агилера выступит в Москве на вручении музыкальной премии

концерты

Фото: PA Photos/ТАСС/Lionel Hahn

Американская певица Кристина Агилера выступит в Москве 7 декабря на вручение первой Российской национальной музыкальной премии, сообщает ТАСС. Церемония состоится в Государственном Кремлевском дворце.

Один из самых востребованных музыкантов в мире, обладательница мощного голоса и шести премий "Грэмми", Кристина Агилера исполнит в Москве несколько музыкальных хитов.

Российская национальная музыкальная премия была учреждена Фондом поддержки отечественной музыки "Академия российской музыки". В состав авторитетного жюри вошли известные музыкальные и кинопродюсеры, а также деятели искусства: Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Игорь Крутой, Константин Меладзе, оперная певица Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев, певица Алла Пугачева и другие. Награды будут вручены в 14 номинациях, среди которых "Лучший поп-исполнитель", "Лучшая поп-исполнительница", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа, рок-исполнитель" и "Лучший хип-хоп проект". Прием заявок на участие завершится 24 ноября.

Кристина Агилера – американская певица, композитор, продюсер, была названа журналом Rolling Stone одной из 100 величайших исполнителей всех времен.

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