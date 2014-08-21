Композитор Владимир Мартынов выступит в парке искусств МУЗЕОН

Владимир Мартынов. Фото: muzeon.ru

В пятницу, 22 августа, на главной сцене парка искусств МУЗЕОН состоится концерт композитора, музыкального теоретика и философа Владимира Мартынова "Упражнения для фортепиано на свежем воздухе".

Мартынов написал музыку к постановкам Юрия Любимова и Анатолия Васильева, а также саундтреки к фильмам "Остров", "Михайло Ломоносов", "Поворот". Музыка Мартнынова звучит в мультфильмах "Проделкин в школе", "Дом, который построил Джек", "Серебряное копытце", "Чудеса в решете". Также музыкант записал несколько сольных альбомов, сотрудничал с группой "Аукцыон" и Дмитрием Приговым.

"Хотя Мартынова нередко причисляют к школе минималистов, на деле его музыкальный кругозор оказывается намного шире. Композитор с какой-то особенной ловкостью сочетает в своей музыке академические традиции и современные веяния", – отметили организаторы концерта.

Начало в 20.00. Вход свободный.