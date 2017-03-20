"Москва онлайн" покажет гала-концерт фестиваля "Виртуозы гитары"

25 марта в столичной Филармонии состоится заключительный гала-концерт в рамках XII Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары". Ежегодно мастерское владение шестиструнной гитарой демонстрируют лучшие музыканты из разных стран. Цель фестиваля, как и в прошлые разы, – доказать, что этот многогранный инструмент достоин выступать на большой сцене.

Перед ценителями прекрасного выступят:



Фабио Занон (гитара, Бразилия),

Хосе Антонио Эскобар (гитара, Чили),

Жереми Жув (гитара, Франция),

Артем Дервоед (гитара),

"Фламенко-трио" Антонио Рея,

Антон Баранов (гитара),

Гайк Казазян (скрипка),

Александр Рамм (виолончель),

Ксения Башмет (фортепиано).

серенада для гитары, скрипки и виолончели, сочинение 19, III часть Джулиани;

пьесы "Ронденья", "Петенера", "Сапатеадо" Сайнса де ла Масы;

"Вокализ в форме хабанеры" для скрипки и гитары Равеля;

"Аппалачи" для скрипки и гитары Дюплесси;

"Венесуэльские вальсы" Лауро;

"Латиноамериканский диптих" для гитары и виолончели Контрераса;

"Таранта". "Булерия" Рейя;

"Воспомининие о Севилье" Парги;

"Большой полонез № 1", сочинение, 24 Бобровича;

Трио № 3 для гитары, скрипки и виолончели фа мажор Фоссы;

"Одержимый" II и III части Кэллахана;

"Архитектоники V" для электрогитары и фортепиано Тююра.

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