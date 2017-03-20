"Москва онлайн" покажет гала-концерт фестиваля "Виртуозы гитары"

25 марта в столичной Филармонии состоится заключительный гала-концерт в рамках XII Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары". Ежегодно мастерское владение шестиструнной гитарой демонстрируют лучшие музыканты из разных стран. Цель фестиваля, как и в прошлые разы, – доказать, что этот многогранный инструмент достоин выступать на большой сцене.
Перед ценителями прекрасного выступят:
- Фабио Занон (гитара, Бразилия),
- Хосе Антонио Эскобар (гитара, Чили),
- Жереми Жув (гитара, Франция),
- Артем Дервоед (гитара),
- "Фламенко-трио" Антонио Рея,
- Антон Баранов (гитара),
- Гайк Казазян (скрипка),
- Александр Рамм (виолончель),
- Ксения Башмет (фортепиано).
В программе прозвучат:
- серенада для гитары, скрипки и виолончели, сочинение 19, III часть Джулиани;
- пьесы "Ронденья", "Петенера", "Сапатеадо" Сайнса де ла Масы;
- "Вокализ в форме хабанеры" для скрипки и гитары Равеля;
- "Аппалачи" для скрипки и гитары Дюплесси;
- "Венесуэльские вальсы" Лауро;
- "Латиноамериканский диптих" для гитары и виолончели Контрераса;
- "Таранта". "Булерия" Рейя;
- "Воспомининие о Севилье" Парги;
- "Большой полонез № 1", сочинение, 24 Бобровича;
- Трио № 3 для гитары, скрипки и виолончели фа мажор Фоссы;
- "Одержимый" II и III части Кэллахана;
- "Архитектоники V" для электрогитары и фортепиано Тююра.
Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.