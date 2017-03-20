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20 марта 2017, 12:53

Культура

"Москва онлайн" покажет гала-концерт фестиваля "Виртуозы гитары"

25 марта в столичной Филармонии состоится заключительный гала-концерт в рамках XII Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары". Ежегодно мастерское владение шестиструнной гитарой демонстрируют лучшие музыканты из разных стран. Цель фестиваля, как и в прошлые разы, – доказать, что этот многогранный инструмент достоин выступать на большой сцене.

Перед ценителями прекрасного выступят:

  • Фабио Занон (гитара, Бразилия),
  • Хосе Антонио Эскобар (гитара, Чили),
  • Жереми Жув (гитара, Франция),
  • Артем Дервоед (гитара),
  • "Фламенко-трио" Антонио Рея,
  • Антон Баранов (гитара),
  • Гайк Казазян (скрипка),
  • Александр Рамм (виолончель),
  • Ксения Башмет (фортепиано).

В программе прозвучат:
  • серенада для гитары, скрипки и виолончели, сочинение 19, III часть Джулиани;
  • пьесы "Ронденья", "Петенера", "Сапатеадо" Сайнса де ла Масы;
  • "Вокализ в форме хабанеры" для скрипки и гитары Равеля;
  • "Аппалачи" для скрипки и гитары Дюплесси;
  • "Венесуэльские вальсы" Лауро;
  • "Латиноамериканский диптих" для гитары и виолончели Контрераса;
  • "Таранта". "Булерия" Рейя;
  • "Воспомининие о Севилье" Парги;
  • "Большой полонез № 1", сочинение, 24 Бобровича;
  • Трио № 3 для гитары, скрипки и виолончели фа мажор Фоссы;
  • "Одержимый" II и III части Кэллахана;
  • "Архитектоники V" для электрогитары и фортепиано Тююра.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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