Как в кино: Blues Brothers выступят в Москве

Легендарный американский блюзовый ансамбль The Original Blues Brothers выступит в столичном клубе YotaSpace 21 апреля, сообщают организаторы концерта.

Группа, основанная актерами Джоном Белуши и Дэном Экройдом в 1978 году, получила всемирную известность после выхода музыкальной кинокомедии "Братья Блюз", в которой Белуши и Экройд выступили в ролях эксцентричных музыкантов. В том же году альбом группы Briefcase Full of Blues был продан в США тиражом более 3,5 миллиона экземпляров.

По прошествии почти 40 лет "Братья Блюз" сохраняют свой фирменный драйв и чувство юмора, а также остаются верны темным очкам, шляпам и строгим костюмам. Коллектив, состоящий из десяти музыкантов, сегодня с радостью встречают на самых разных концертных площадках по всему миру.

