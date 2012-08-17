Столичные выходные: афиша на 18-19 августа 2012 года

В клубе Б2 - концерт Елки, в клубе B.B.King - фестиваль самодельных музыкальных инструментов. На ВВЦ - фестиваль восточной культуры и боевых искусств, в Кремле - иконостас Кирилло-Белозерского монастыря. А также в Москве - концерт Sun Araw и пеший поход

До начала учебного года осталось две недели - самое время готовиться к школе. Однако школьные хлопоты не должны помешать провести эти выходные с пользой и для души.

На территории Всероссийского выставочного центра в павильоне № 75 открылась седьмая школьная выставка-ярмарка «От А до Я». Ее посетители смогут не только купить необходимые школьные принадлежности, но и принять участие в конкурсах, мастер-классах и семинарах. Ярмарка продлится до 25 августа.

Еще одна ярмарка пройдет 19 августа на дизайн-заводе «Флакон». Гости фестиваля-ярмарки Fashion Fest смогут приобрести одежду из Европы, а также уникальные вещи, созданные вручную и в единственном экземпляре. Организаторы также приготовили широкую развлекательную программу – от выступлений музыкальных групп до мастер-классов по латинским танцам.

В эти выходные на пляже Строгинского залива в природно-историческом парке "Москворецкий" пройдет ежегодный фестиваль "Экофест-2012". На нем развернутся выставки и экспресс-лаборатория по проверке воды на содержание вредных компонентов. Все желающие смогут принять участие в викторинах и конкурсах на экологическую тему. Для любителей спорта будет устроена фитнес-зарядка, мастер-классы по йоге, игры в городки и лапту.

В Измайловском парке 19 августа состоится фестиваль кукол "Люди, куклы и Москва!". В 13.00 в парке начнется театрализованное представление "Куклы так похожи на людей!". Кукольное шоу "Надо жить играючи…" стартует в 14.00 часов. В 16.30 посетители парка увидят феерическое Шествие московских кукол. Вход свободный.

Также 18 августа в парке «Красная Пресня» пройдет семейный фестиваль KIDSNONSTOP. Организаторы приготовили широкую развлекательную программу для детей и их родителей: научные опыты от клубов "Эврика" и "Маленькие и находчивые", мастер-класс по оформлению пряников от Teo&Teo, уличные представления от "Театра Вкуса" и "Театра Тут" и семейный приключенческий квест "Вокруг света". В парке будет создана фотозона для семейных снимков, а также зоны для чтения сказок вслух и обучения малышей чтению по методике iread. Вход бесплатный.

Теперь каждые выходные в парках Бабушкинский, Сокольники и Красная Пресня проходит спортивная благотворительная акция "Древнекитайская дыхательная гимнастика долголетия", где каждый желающий сможет заняться оздоровительной китайской гимнастикой Цигун. Занятия начинаются в 10.00.

В Центре современного искусства «Гараж» открылась кинофабрика французского режиссера Мишеля Гондри. Это киностудия для любителей, в которой каждый желающий может снять свой фильм. Съемочный цикл длится три часа. В течение 45 минут участникам объясняют правила проекта, они придумывают сюжет, название фильма и распределяют роли. После этого участники выдается весь необходимый реквизит, они проходят на съемочную площадку и в течение 45 минут снимают свой фильм. Проект будет работать до 30 сентября.

Еще в эти выходные можно увидеть постановки независимого нижегородского театра "Zooпарк". На сцене театра имени Булгакова пройдут спектакли "До завтра!" по пьесе японского драматурга и сценариста Коки Митани, "Что случилось в зоопарке?" по пьесе американского классика Эдварда Олби и "Человек-подушка" Мартина МакДонаха.

Любителей дабстепа и современной музыки ждут 18 августа на летней сцене Музеона. Здесь с новой программой выступит американец Eskmo. В своих композициях музыкант сочетает энергетику дабстепа, технологичность глитч-хопа и фанковую мелодичность. А в клубе «Б2» 19 августа состоится концерт японского барабанщика с мировым именем Акира Джимбо. Специальным гостем концерта станет один из самых успешных и востребованных барабанщиков России – Тим Иванов.

Также в столице открылись две крупные выставки. В Мультимедиа Арт Музее проходит фотовыставка "Атомная цивилизация", на которой представлены фотографии, посвященные будням атомных станций. А в выставочном зале "Творчество" посетители смогут увидеть картины московских художников, объединенные темой "На семи холмах". В экспозиции более 60 работ, создающих собирательный образ столицы.

Желаем насыщенных выходных и солнечного настроения!