В Москве пройдут мастер-классы для музыкантов и художников

ИТАР-ТАСС

Серия мастер-классов "Союзное государство – молодым талантам XXI века" для музыкантов и художников пройдет в столице с 17 по 25 августа. Мероприятие организовано для юношей и девушек из художественных учебных заведений России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Площадкой проведения мастер-классов станет Центральная музыкальная школа при Московской консерватории.

Ребят в возрасте от 10 до 19 лет будут обучать известные музыканты и педагоги. Шанс открыть для себя новые грани творчества выпал молодым лауреатам региональных, всероссийских и международных конкурсов из Минска, Витебска, Молодечно, Могилева. Россию на мероприятии представят участники из Калуги, Липецка, Магнитогорска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Твери, Ульяновска, Ярославля, Калининградской и Кемеровской областей.

По итогам мастер-классов пройдут выставки и музыкальные концерты.

Добавим, что проект «Союзное государство - молодым талантам XXI века» стартовал в 2004 году.