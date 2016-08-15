Музей "Гараж" запускает серию концертов Mosaic Music

5 сентября в Музее современного искусства "Гараж" выступит американская эмбиент-исполнительница Джулианна Барвик

Фото предоставлено пресс-службой музея/Джулианна Барвик

В рамках музыкальной программы Музея современного искусства "Гараж" пройдет серия концертов Mosaic Music, где выступят российские и зарубежные музыканты, определившие новый подход к звуку в современном искусстве. Об этом сообщает пресс-служба музея.

5 сентября в "Гараже" состоится концерт Джулианны Барвик, молодой американской эмбиент-певицы. Ее гипнотические вокальные импровизации дополнит своими видеоработами молодой российский художник и стипендиат грантовой программы музея Евгений Гранильщиков. Вручную, прямо во время выступления Барвик, художник будет монтировать отдельные видео, подбирая их скорость в зависимости от темпа музыки. В Москве Джулианна Барвик исполнит композиции из двух альбомов – Nepenthe (2013) и Will (2016), которые определили индивидуальный стиль певицы.

Второй концерт состоится 10 сентября. На этот раз в "Гараже" выступят участники молодого нью-йоркского джаз-бэнда Moon Hooch, которые объединили в своих композициях импровизационную эстетику джаза с возможностями электронной музыки. А в октябре организаторы обещают выступление певицы Лианн Ла Хавас.