Jager Music Awards отметит пятилетие на заводе "Правда"

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Первая премия независимой музыки Jager Music Awards отмечает свое пятилетие – ставший уже традиционным ивент пройдет в Москве 16 ноября. Настало время отметить лидеров уходящего сезона, открыть новые имена и наградить тех, кто этого заслуживает. На территории завода "Правда" пройдет не рядовая вечеринка или светская тусовка – Jager Music Awards предлагает забыть про норму и отказаться от устоев, которые долгие годы навязывались обществом и учителями. Дух независимости рвется наружу!

Противостоять всему закрепощенному и привычному будет автор свежего манифеста digital-поколения Саша Горчилин. Полная свобода от "нормальности" прогнозируется уже к моменту начала лайва злых, но таких родных парней из Кровостока. Среди номинантов, которые в этом году стали безапелляционно лучшими в своем деле, числятся Монеточка, GONE.Fludd, Хаски, Shortparis, ЛАУД и другие вундеркинды.

Членами жюри премии, как и всегда, выступают титаны индустрии: Влади, Олег Нестеров, Артемий Троицкий, Коля Редькин, Роман Литвинов (более известный как Mujuice), музыкальный продюсер "Вечернего Урганта" Сергей Мудрик и другие знатоки и ценители, которые наверняка знают, что такое по-настоящему хорошее звучание. Но в этом году Jager Music Awards доверилась не только мнению экспертов их трех стран, но и слушателей, чье суждение не осталось без внимания при определении победителей.

На сцене появятся герои современной музыкальной повестки: андеграунд-психоделик-рок группа Kraater, новоиспеченный подписант лейбла Hyperboloid – Bad Zu и абсолютные триумфаторы сезона IC3PEAK. Помимо них, c исключительно новой музыкой заявлены коллаборации: Антоха МС и Brassshot, номинанты этого года Казускома и темные лошадки "Циклопы рока", рэп-гэнг в составе адепта концепции "Антихайп" Booker, одного из главных баттл-МС страны Deep-Ex-Sense, зрелого новичка Roux и утвердившегося в статусе звезды Bumble Beezy.

Премия отмечает также и новичков, которые уже завтра станут трендом – в категории Young Blood свои заявки на участие оставили порядка 2500 артистов, но попали в ТОП только самые примечательные, между ними и будут распределены награды. Помимо Гран-При, где победителя выбирает жюри, в номинации Young Blood есть призы People’s Choice, которые достанутся перспективным артистам из России, Беларуси и Казахстана, выбранным интернет-слушателями на сайте.

Главным ударом по сердцам гостей будет появление парней из Ho99o9 – приверженцев хоррор-кора, которые успешно соединили в своей музыке жесткий и бескомпромиссный хип-хоп с духом настоящего панка. Их музыка – идеальный саундтрек для того, чтобы взглянуть в лицо своим самым диким страхам и прогнать их прочь. Воспитанные на улицах Нью-Джерси, эти ребята – не безобидные лоботрясы из фильмов Кевина Смита, а злые проводники в мир безумного смешения жанров, которое превращает любой их концерт в настоящий рейвовый ритуал.

Попасть на церемонию премии Jager Music Awards можно, оставив заявку.

Независимая музыка шагает по миру, не отставайте.